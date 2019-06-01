فضيحة رادس.. كيف تناولت صحف المغرب أحداث الترجي والوداد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عبرت وسائل الإعلام المغربية الصادرة اليوم السبت عن غضبها من الأجواء التي رافقت مباراة الوداد الرياضي المغربي مع مضيفه الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتوج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، باحتسابه فائزا على الوداد البيضاوي في نهائي البطولة مساء الجمعة على استاد "رادس" الأولمبي في تونس.

أنهى الحكم الجامبي باكاري جاساما المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة عقب انسحاب الوداد منذ الدقيقة 60 عندما كان الترجي متقدما 1 / صفر.

وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 ذهابا في الدار البيضاء ولكن مباراة الإياب لم تكتمل حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) اثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60.

وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف ، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.

وتوقفت مباراة الإياب منذ الدقيقة 60 بسبب إصرار لاعبي الوداد على أن يلجأ الحكم الجامبي إلى نظام (فار) للتأكد من صحة الهدف الذي سجله وليد الكرتي بضربة رأس وألغاه الحكم بداعي التسلل لتتوقف المباراة بسبب رفض جاساما لمطالب لاعبي الوداد في اللجوء إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ما أثار حفيظة لاعبي الوداد في مواجهة عناد الحكم.

وحرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) ومسؤولي اللعبة في البلدين والناديين على النزول إلى أرضية الملعب في محاولة لحل الأزمة وسط احتجاجات كبيرة من التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد.

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وتجاوزت فترة توقف اللعب ساعة ونصف الساعة ، وأشارت أنباء واردة من الملعب أن السبب الرئيسي في عدم اللجوء لنظام (فار) هو وجود عطل بالنظام.

وعلقت صحيفة "هسبريس" عبر موقعها الالكتروني "فضيحة كروية تمنح الترجي لقب أبطال إفريقيا على حساب الوداد".

وأشارت الصحيفة " لجنة الطوارئ بـ"الكاف" تجتمع بعد "فضيحة رادس"

أما صحيفة "اليوم 24 " فكتبت" "مهزلة.. الكاف يعلن الترجي بطلا لإفريقيا رغم عدم إكمال المباراة"

ونقلت الصحيفة تصريحات لسعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد قال فيها " سنلجأ للفيفا و المحكمة الدولية للتحكيم الرياض. لم يتم إخبارنا بأمر "الفار" ورئيس الترجي حاول استفزازي.

وواصلت الصحيفة " رئيس الكاف يدعو لاجتماع عاجل مع لجنة الطوارئ بعد النهائي “المهزلة”.

بينما رأت قناة "الرياضية" أن ما جرى كان "مهزلة إفريقية"، لاسيما إلغاء هدف "مشروع" للوداد.

وكتبت صحيفة "هسبورت".. "تتويج بارد للترجي بطلا لإفريقيا.. والوداد يقاطع بروتوكول تسلم الميداليات".