"بعد 1099 يوماً".. ريال مدريد يتخلى عن تاجه الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

بعد مرور 1099 يوماً على هيمنة نادي ريال مدريد الإسباني على عرش الكرة الأوروبية ولقب دوري أبطال أوروبا، يتخلى البطل عن تاجه الأوروبي، اليوم السبت.



ويشهد ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بمدريد، تتويج بطلاً جديداً لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد خروج العملاق الإسباني من البطولة على يد أياكس الهولندي في دور الـ16 من بطولته المفضلة.



ويلتقي ليفربول الإنجليزي بمواطنه توتنهام هوتسبر في نهائي إنجليزي خالص بدوري الأبطال.

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ولم تعرف أوروبا خلال الـ3 سنوات الماضية بطلاً لدوري أبطال أوروبا سوى ريال مدريد، حيث توج بالبطولة 3 مرات متتالية أعوام 2016، 2017 و2018.



وفاز ريال مدريد بالبطولة في عام 2016 على حساب أتليتكو مدريد بنتيجة (5-3) بضربات الترجيح، بينما حقق البطولة في عام 2017 على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (4-1) وتواصلت هيمنة النادي الملكي على البطولة للعام الثالث على التوالي على حساب ليفربول أحد طرفي نهائي هذا العام بنتيجة (3-1).



وبعد مرور 1099 يوماً منذ 28 مايو عام 2016 وحتى 1 يونيو عام 2019، سنرى جوردان هيندرسون قائد ليفربول أو هوجو لوريس قائد توتنهام، أحدهما يرفع بطولة دوري أبطال أوروبا.