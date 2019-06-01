"حلم صلاح".. موقعة تاريخية في انتظار ليفربول وتوتنهام بنهائي أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة ستتجه الأنظار نحو العاصمة الإسبانية مدريد من أجل متابعة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول استطاع أن يحجز تذكرة العبور للمباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه الماراثوني على حساب برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، كتب فريق توتنهام التاريخ بعدما وصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ اللندني عقب الفوز على آياكس أمستردام الهولندي حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل هولندا بهدف دون رد قبل أن يغير السبيرز النتيجة لصالحه في الإياب بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى رفاق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، إلى تحقيق لقب دوري الأبطال بعد خسارة اللقب في الموسم الماضي على يد ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويمتلك صلاح سجلاً مميزًا أمام توتنهام بعدما سجل خمسة أهداف بواقع ثلاثة أهداف مع فريقه الحالي ليفربول وهدفين مع بازل.

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وبالتأكيد يتطلع صلاح لدخول التاريخ مع ليفربول من خلال الحصول على لقبه الأول مع ليفربول، منذ انتقاله من صفوف روما في الصيف قبل الماضي.

في المقابل، سيدخل مدرب ليفربول يورجن كلوب اختبارًا صعبًا مع ليفربول، حيث لا يمتلك المدير الفني الحالي للريدز سجلاً مميزًا في المباريات النهائية بعد خسارة 6 ألقاب في المشهد الأخير كان نصفهم مع ليفربول بعد خسارة لقب دوري الأبطال والدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وسيستفيد كلوب من المعسكر الذي خاضه في إسبانيا بعدما أصبح لاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو جاهزًا لخوض المباراة النهائية بعد الإصابة التي لحقت به والتي منعته من المشاركة في موقعة الإياب أمام برشلونة.

وسيدخل ليفربول موقعة الليلة مستعينًا بخدمات الثلاثي الهجومي فيرمينو وساديو ماني والنجم المصري محمد صلاح على أمل تحقيق اللقب السادس حيث كان آخر لقب أوروبي للريدز يعود لنسخة 2005 بعدما تمكن الريدز من الفوز على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي (3-3).

في المقابل، ليس أمام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام شيء يخسره فالمدير الفني للسبيرز بالتأكيد لم يعاني من أي ضغط خلال البطولات بعدما كان بعيدًا عن الترشيحات للتتويج باللقب الأغلى في القارة العجوز.

وبالطبع سيكون أمام ماوريسيو بوكيتينو 90 دقيقة تاريخية من أجل كتابة صفحة جديدة سواء لناديه أو لنفسه خاصة أن توتنهام لا يعاني من أي إصابة بعد عودة نجمه وهدافه هاري كين والذي غاب عن مباريات فريقه الأخيرة سواء الأوروبية أو المحلية عقب الإصابة التي تعرض لها في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.