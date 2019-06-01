"الترجي فاز بشكل مُخزٍ".. ماذا قالت الصحف العالمية عن أحداث نهائي رادس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

سلطت الصحف العالمية الضوء على الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



بدأت الأحداث عندما قام حكم المباراة بكاري جاساما، بإلغاء هدف التعادل للوداد، ليطالب الفريق المغربي بالاحتكام إلى تقنية الفيديو، وتوقفت المباراة في الدقيقة 60 بسبب اعتراضات الفريق المغربي، قبل أن يتم إخبارهم بأن تقنية الفيديو مُعطلة وأنه لا سبيل لاحتساب الهدف الملغي.



وأثناء توقف المباراة نزل رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد وقيادات "كاف" إلى أرض المباراة في محاولة فاشلة لاحتواء الأمر مع رئيسي الناديين، وبعد إيقاف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، أعلن الحكم بكاري جاساما بقرار من كاف فوز الترجي واعتبار الوداد منسحباً.



كانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي انتهت بنتيجة (1-1)، شهدت جدلاً واعتراضات من جانب الفريق المغربي أيضاً، لإلغاء هدف لصالحه في ملعبه بتقنية الفيديو، في مباراة أدارها الحكم المصري جهاد جريشة، ليقرر الـ"كاف" إيقاف الحكم المصري 6 أشهر.



ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن أحداث مباراة الترجي والوداد:



"VAR يُفسد نهائي دوري أبطال أفريقيا"



سلطت شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية، الضوء على الدور الذي لعبته تقنية الفيديو VAR، في إفساد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد.



وقالت الشبكة الأمريكية أن الحكم لم يتحقق من تقنية الفيديو للتأكد من صحة هدف الوداد المغربي، لأنها كانت مُعطلة.

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وأشارت الشبكة إلى أن أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، تعتبر جدل عالمي آخر حول أكثر تقنيات كرة القدم ضرراً.



"لأول مرة في 55 عاما"



أبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حدث عدم استكمال المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.



وقالت الصحيفة أنه هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقات الأندية الأفريقية على مدار 55 عاماً، لم تُكتمل فيه مباراة نهائية.



وسلطت الصحيفة الضوء على أحداث الشغب التي شهدتها المباراة، والجدل التي أثارته تقنية الفيديو.



"الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا بشكلٍ مُخزٍ"



قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن فريق الترجي التونسي فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بشكلٍ مُخزي بعد أحداث الشغب التي شهدتها المباراة النهائية.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من إعلان الترجي بطلاً للبطولة، فلم يكن هناك فائز في رادس.



وأشارت الصحيفة إلى أن كرة القدم الإفريقية هي الخاسر الوحيد بعد هذه الأحداث.