ميدو: صبحي تعرض لطعن بسكين في إحدى المباريات ولم يتوقف اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

روى أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، موقفًا تعرض له بصفوف الفريق الوطني خلال مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وغرد ميدو ـ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت:"في كأس الأمم الأفريقية للشباب لعبنا أمام الكاميرون والتعادل كان يكفي كلا الفريقين للتأهل لكاس العالم وبعد نصف ساعة كان التعادل قائمًا فاقتحمت الجماهير الإثيوبية المباراة وألغيت ليقرر الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة مع وجوب فوز أي من الفريقين لتتأهل إثيوبيا معه إلى كأس العالم".

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وأتم لاعب المنتخب الوطني السابق حديثه بقوله: "في نفس البطولة وفي مباراتنا الأولى اقتحم أحد الجماهير الملعب وطعن حارسنا محمد صبحي بسكين ولم يتم اتخاذ أي عقوبات ضد الفريق الإثيوبي وأكمل البطولة حتى النهاية دون أي عقوبات أو منع جماهيره من الحضور بل تم إهداؤه بطاقة التأهل إلى كاس العالم".

وتأتي تغريدات ميدو بالتزامن مع أزمة شهدتها مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا؛ حيث لم يستكمل الفريق المغربي المباراة بسبب عدم وجود خاصية VAR.

ويقصد ميدو بطولة كأس أفريقيا للشباب نسخة 2001 وهي البطولة التي حلت بها مصر بالمركز الرابع بعدما هُزمت بنتيجة 6 - 5 بركلات الترجيح أمام غانا، بينما توّج المنتخب الأنجولي بها بعد فوزه على إثيوبيا