الخليج 365 يكشف.. "كاف" لم يحسم البلد المستضيف للسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

كشف مصدر من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مباراة السوبر الأفريقي التي ستجمع الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، والزمالك بطل الكونفدرالية لم يحدد مكانها بعد، لكنها أقرب للإقامة خارج القارة.

وقال مصدر من داخل الاتحاد الأفريقي في تصريحاته لـ"الخليج 365": "لم نحدد بعد مكان نهائي كأس السوبر الأفريقي".

وتشير تقارير عدة إلى أن السوبر سيقام في الإمارات، بعدما أقامه الاتحاد الأفريقي في نسخته الماضية بقطر.

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وتابع المصدر ذاته: "القرار الأقرب أن تقام مباراة كأس السوبر خارج القارة الأفريقية كما حدث في النسخة الماضية".

جرى العرف في أغلب البطولات الأفريقية أن تقام مباراة كأس السوبر الأفريقي على ملعب دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الزمالك على نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، بينما احتفظ الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الوداد البيضاوي.