حدثت من قبل .. مدرب الأهلي يدلي بشهادته بعد فضيحة دوري أبطال أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

صرح محمد يوسف المدرب المساعد في الأهلي بأن حكم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الماضية أبلغهم بأن تقنية حكم الفيديو المساعد كانت لا تعمل على ملعب رادس.

وقال يوسف في تصريحاته لـ" الخليج 365" في ساعة مبكرة من صباح السبت: "تقنية حكم الفيديو المساعد كانت معطلة في تونس خلال إياب نهائي الموسم الماضي."

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واستطاع الترجي التونسي أن يعوض تأخره بنتيجة 3-1 في مصر، إلى الفوز 3-0 في الإياب وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

وتابع يوسف: "الحكم أتى إلينا وأبلغنا أن التقنية مُعطلة ولم تكن تعمل، وكان لدي شك في الأمر لأن شاشة مراجعة اللقطات لم تكن تعمل كما كان الوضع في لقاء الذهاب."

وأضاف: "شيء غريب للغاية أن تتعطل تفنية حكم الفيديو المساعد في الملعب نفسه في نهائيين متتاليين."