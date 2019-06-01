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فان دايك يتحدث عن مواجهة هاري كين

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أكد قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك أن ناديه لا يخطط لتغيير أسلوب لعبه في حال مشاركة مهاجم توتنهام هاري كين.

ولم يؤكد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو مشاركة كين من عدمه في مواجهة الفريق الأحمر.

وقال مدافع المنتخب الهولندي ونادي : “سنستعد للطريقة التي سيلعبون بها، لأن هذا هو أهم شيء سيتكيفون معه”.

وأضاف: “الشيء الوحيد الذي يشغلني الآن، هو التفكير في نقاط قوتهم وإمكانية التفوق عليهم، لن نغير طريقتنا إذا شارك كين”.

وختم: “لديهم الكثير من اللاعبين الذين يُمكنهم إحداث الفارق، يمكن أنّ نرى هيونج مين سون أو لوكاس مورا أو فرناندو لورنتي، يجب علينا أنّ نكون مُستعدين على أي حال”.

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