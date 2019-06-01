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كم سيحقق الفائز بلقب دوري الأبطال الأوروبي؟

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Alaa Ali 0 تبليغ

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ننتظر على أحر من الجمر انطلاق نهائي 2019 بين وتوتنهام ، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة على مستوى عالمي إلى ساعة انطلاق المباراة.

ويتساءل العديد عن الجائزة التي سيحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، حيث من المقرر أن يحصل الفائز على أموال أكثر من المعتاد؛ لأن هذه النسخة تشهد زيادة في الإيرادات بنسبة 30 في المئة عن المواسم الماضية

وتشير التوقعات إلى أن ليفربول سيحصل على مبلغ إجمالي قدره 97.8 مليون يورو في حال تتويجه باللقب ، بينما سيجني توتنهام 95.1 مليون يورو في حال فوزه بالكأس ” ذات الأذنين “ للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات دوري الأبطال إلى 2.1 مليار يورو تقريبًا، لتوزيعها على الأندية المشاركة في البطولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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