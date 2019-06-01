كم سيحقق الفائز بلقب دوري الأبطال الأوروبي؟

ننتظر على أحر من الجمر انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام ، حيث تتجه أنظار عشاق الكرة على مستوى عالمي إلى ساعة انطلاق المباراة.

ويتساءل العديد عن الجائزة التي سيحصل عليها الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، حيث من المقرر أن يحصل الفائز على أموال أكثر من المعتاد؛ لأن هذه النسخة تشهد زيادة في الإيرادات بنسبة 30 في المئة عن المواسم الماضية

وتشير التوقعات إلى أن ليفربول سيحصل على مبلغ إجمالي قدره 97.8 مليون يورو في حال تتويجه باللقب ، بينما سيجني توتنهام 95.1 مليون يورو في حال فوزه بالكأس ” ذات الأذنين “ للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات دوري الأبطال إلى 2.1 مليار يورو تقريبًا، لتوزيعها على الأندية المشاركة في البطولة.