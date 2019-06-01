حمدون رئيسًا لقطاع الناشئين بالاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تعيين الدكتور هشام حمدون أستاذ كرة القدم بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي.

وشغل حمدون لثلاث أعوام سابقة منصب مدير قطاع الناشئين بنادي أبوقير الأسمدة وحقق طفرة هائلة وتمكن من حصد ثلاث بطولات:

مركز أول بطولة قطاع إسكندرية

البحيرة مطروح مواليد97 ومركز أول بطولة منطقة إسكندرية مواليد 2000 منطقة إسكندرية ومركز أول أيضا بطولة منطقة الإسكندرية مواليد 2004، كما حصل أبوقير للأسمدة تحت قيادة حمدون علي مركز الوصيف في بطولة منطقة إسكندريةمواليد97 وبطولة قطاع إسكندرية البحيرة مطروح مواليد 99 وبطولة المنطقة لنفس المرحلة السنية، بينما حصل علي المركز الثالث في بطولتي القطاع والمنطقة مواليد ٢٠٠١.

ولعب الدكتور هشام حمدون ضمن صفوف فرق الناشئين بنادي الاتحاد السكندري في مركز حراسة المرمي، كما عمل لفترة طويلة حكم لمباريات الناشئين بفرع اتحاد الكرة بالإسكندرية وقام بالتدريب بأندية سبورتنج والاتحاد وبعدد من أندية السعودية.