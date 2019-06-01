شاهد.. إبراهيم فايق يسخر من نهائي دوري أبطال أفريقيا

سخر الإعلامي إبراهيم فايق من الأحداث التي شهدها لقاء الترجي التونسي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " فارق ٢٤ ساعة بين الميعادين.. بس الحقيقة انها سنين كتير ضوئية بين نهائي

دوري أبطال إفريقيا ونهائي دوري أبطال أوروبا ".

وواصل " زي الفارق بين العجلة وصاروخ فالكون 9 بتاع ستارلينك اللي انطلق آخر مايو وشايل 60 قمر صناعي.. اخرنا نعمل صيانة للبدال.. نغير الجنزير.. نزيت التروس..

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نرش الجادون".

يذكر أن أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، شهدت توقفها بعد إلغاء الحكم بكاري جاساما، هدفًا لصالح الفريق المغربي.

وطالب لاعبو الوداد بالرجوع لتقنية الفيديو ولكن الحكم رفض اللجوء إلى "الفار"، وتم إعلان أن التقنية معطلة ولا يمكن استخدامها ليرفض الفريق المغربي مواصلة المباراة ويعلن انسحابه، ليفوز الترجي باللقب الأفريقي.