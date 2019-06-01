شاهد.. أجمل أهداف ليفربول وتوتنهام خلال الموسم على حساب الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، مساء اليوم السبت، الساعة التاسعة، على ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
سيكون ذلك النهائي إنجليزي خالص بين الفريقين، بعد وصولهما إلى النهائي، وتخطي كل منليفربول عقبة برشلونة، وتوتنهام عقبة أياكس.
كان آخر نهائي بين فريقين إنجليزين بين تشيلسي ومانشستر يونايتد نسخة 2008، عندما فاز الشياطين الحمر بركلات
وقبل ساعات من انطلاق المباراة استعرض حساب الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرز وأجمل أهداف الفريقين خلال الموسم المنقضي، معلقًا فريقين كبيرين في النهائي، وفائز وحيد.
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