شاهد.. ميدو يستشهد بحادثة محمد صبحي للتعليق على أحداث الترجي والوداد

قارن أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الأسبق، بين موقف الوداد المغربي بالانسحاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب التحكيم، وموقف سابق لمنتخب الشباب، خلال البطولات الأفريقية.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في كأس الأمم الأفريقية للشباب لعبنا أمام الكاميرون والتعادل كان يكفي كلا الفريقين للتأهل لكأس العالم".

وتابع "وبعد نصف ساعه كان التعادل

قائما فاقتحمت الجماهير الإثيوبية المباراة وألغيت ليقرر الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة مع وجوب فوز أي من الفريقين لتتأهل إثيوبيا معه الى كأس العالم!!".

وأردف " وفي نفس البطولة وفي مباراتنا الأولى اقتحم أحد الجماهير الملعب وطعن حارسنا محمد صبحي بسكين ولم يتم اتخاذ اي عقوبات ضد الفريق

الإثيوبي وأكمل البطولة حتى النهاية دون اي عقوبات او منع جماهيره من الحضور بل تم إهداؤه بطاقة التأهل الى كأس العالم".

يذكر أن أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا، شهدت توقفها بعد إلغاء الحكم بكاري جاساما، هدفًا لصالح الفريق المغربي.

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وطالب لاعبو الوداد بالرجوع لتقنية الفيديو ولكن الحكم رفض اللجوء إلى "الفار"، وتم إعلان أن التقنية معطلة ولا يمكن استخدامها ليرفض الفريق المغربي مواصلة المباراة ويعلن انسحابه، ليفوز الترجي باللقب الأفريقي.