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أسطورة يوفنتوس يكشف توقعه للفائز بلقب دوري أبطال أوروبا

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كشف أليساندرو ديل بييرو، أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي يوفنتوس السابق، عن توقعاته لمباراة نهائي بين وتوتنهام هوتسبير.

وقال ديل بييرو في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "توتنهام تأهل

إلى نهائي دوري الأبطال بمعجزة، بعد أن تمكن من تجاوز دورين متتاليين بشكل درامي في الأوقات الأخيرة".

وواصل "في المباريات النهائية يكون هناك فريق أقرب

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للفوز، وليفربول يمتلك خبرات أكثر من توتنهام للاعبيه ومديره الفني، خاصة أنه النهائي الثاني على التوالي للفريق".

واختتم "ضغط المباراة سيكون أقل من المعتاد في المباريات النهائية، نظراً لأن الفريقين التقيا أكثر من مرة، ولكن أتوقع فوز ليفربول في اللقاء رغم صعوبة الأمر".

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