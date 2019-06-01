منتخب الجودو يستعد لبطولة الجائزة الكبرى بمعسكر في كرواتيا

يخوض منتخب مصر للجودو معسكرا تدريبيا لمدة أسبوع في كرواتيا استعدادا للمشاركة في بطولة الجائرة الكبرى، والتي تقام في كندا خلال الفترة من 5 إلى 7 يوليو المقبل.
ويأتي معسكر كرواتيا في إطار استعداداتفراعنة التايكوندو أيضا للمشاركة في بطولة العالم، والتي ستقام في اليابان شهر أغسطس المقبل.
وضمت قائمة الفراعنة المشاركة في معسكر أوكرانيا 8 لاعبين وهم:
محمد عبد الموجود وزن _ 66 كجم، وأحمد عبدالرحمن وزن 66 كجم ومحمد محي وزن _73 كجم ومحمد عبدالعال وزن _ 81 كجم وعبدالرحمن محمد وزن _81 كجم وحاتم عبدالآخر وزن 90 كجم ورمضان درويش وزن _ 100 كجم وأحمد وحيد وزن + 100 كجم.
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