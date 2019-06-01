محمد صلاح: لا توجد سوى صورة واحدة أمامي لنهائي دوري الأبطال

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا، يراوده كل وقت ويسعى لحصد لقب البطولة، قبل النهائي الذي سيجمع الريدز وتوتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".
وأضاف صلاح- في حواره مع جاري لينيكر بقناة "بي تي سبورت"البريطانية- أنه لا توجد سوى صورة واحدة فقط للمباراة النهائية أمام توتنهام، يراها أمامه كل يوم في إشارة إلى حلمه بالتتويج بها.
وعن مستواه المميز منذ قدومه إلى ليفربول وهل توقع ذلك، رد قائلًا:
ووصل ليفربول للنهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد تغلبه على برشلونة في مباراة تاريخية، برباعية دون رد، بدور نصف النهائي، وكان ليفربول وصل إلى النهائي، العام الماضي، أمام ريال مدريد، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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