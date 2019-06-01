جلسة بين المقاولون والنحاس بعد مباراة بتروجت

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح عقد جلسة خاصة مع عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب مباراة بتروجت المقبلة، من أجل مناقشة العديد من الأمور.
سيناقش النحاس مع جلس الإدارةالتقرير الفني للفريق، وتحديد احتياجاته للموسم المقبل، وكذلك سيقوم بوضع اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم أمام المجلس بتقرير وإذا كان سيتم رحيلهم مجانا أو عرضهم للبيع أو
يحتل المقاولون المركز الخامس برصيد 47 نقطة، ويتبقي له مباراتي بتروجت والأهلي وفي حال فوزه بالمبارتين يصعد للمركز الرابع برصيد 53 نقطة ويحق له اللاعب في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
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