ماني: وجود محمد صلاح ساعد ليفربول في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا

أثنى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، على مستوى محمد صلاح زميله في الفريق، مشددا أن تواجده ساهم في وصول الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماني في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "محمد صلاح يقدم أداء مميز منذ الموسم الماضي، وليفربول من أجل تحقيق

الألقاب يحتاج إلى لاعبين مثله".

وواصل "لم نكن لنصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لولا وجود محمد صلاح في الفريق، فقد أحرز العديد من الأهداف المهمة خلال مشوارنا".

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وأردف "لا أهتم بمن يسجل الأهداف في المباراة النهائية،

فالأهم هو تحقيق اللقب سواء سجلت أنا أو صلاح أو لم يسجل أحدنا على الإطلاق، فنحن نتعاون من أجل الفريق".

واختتم "لا صحة لوجود خلافات بيني وبين صلاح، فنحن زملاء في الملعب، والمناسبة بيننا في كرة القدم تجعل الأمور مثيرة".

ويستعد ليفربول لمواجهة مواطنه توتنهام هوتسبير مساء اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا.