شاهد.. عصام الحضري: أفريقيا تعيش في عالم منعزل عن كوكب الأرض

أبدى عصام الحضري، حارس مرمى وقائد منتخب مصر السابق، استيائه من الأحداث التي شهدها لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ماحدث في مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيكون له مردود وتبعيات سيئة في العالم حول سمعة الكرة الإفريقية".

واختتم "إفريقيا ما زالت تعيش في عالم منعزل عن كوكب الأرض".

وكان تسبب عطل في جهاز "الفار" الخاص بتقنية الفيديو، في أزمة خلال لقاء الوداد المغربي

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والترجي التونسي.

حيث سجل الوداد هدفًا لغاه الحكم الزامبي بكاري جاساما بداعي التسلل وطلب منه لاعبو الوداد اللجوء لتقنية الفار إلا أن الحكم رفض، ليرفض الوداد استكمال اللقاء إلا بعد اللجوء للفيديو، قبل أن يكتشف طاقم الحكام وجود عطل في جهاز الفار.

واعترض الوداد على عدم احتساب الهدف لصالحه، وقرر الانسحاب من اللقاء، ليتم إلغائها واعتبار الترجي فائزًا باللقب.