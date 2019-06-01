رياضة | أهلي جدة يرفض كريستيان جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يرفض كريستيان جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أحمد الصائغ رئيس نادي أهلي جدة السعودي ما تردد عن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك بعد رحيله مؤخراً عن الأبيض.

وقال الصائغ في تصريحات خاصة: "ليس هناك أي نية حالياً لإعادة كريستيان جروس لقيادة أهلي جدة".

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وترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة، تفيد باقتراب جروس من العودة لقيادة أهلي جدة من جديد، في ظل امتلاكه لبعض العروض العربية، وهو ما نفاه رئيس النادي السعودي بشكل نهائي.