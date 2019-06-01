رياضة | عاجل.. صورة مثيرة تفضح تلاعب الترجي أمام الوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صورة مثيرة تفضح تلاعب الترجي أمام الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي الوداد البيضاوي المغربي جمع الوقائع والأدلة للشكوى ضد الاتحاد الإفريقي ضد الترجي التونسي والحكم بكاري جاساما بسبب أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأظهر نادي الوداد، ما اعتبره صورة تكذّب ادعاء إخبار الفريق قبل انطلاق المباراة، وأنه تمت مناقشة أمر عدم عمل تقنية الفار خلال الاجتماع الفني قبل يوم من موعد المباراة.

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وأظهرت الصورة - التي لم يتم التأكد من صحتها - أن شاشة الفار الخاصة بالحكم، تعمل بشكل طبيعي، ومحاطة بالأمن التونسي، قبل انطلاق المباراة، وادعى نادي الوداد أن عملية تخريب متعمد أصابت الفار، لعدم العودة إليه في لقطة الهدف الملغي.