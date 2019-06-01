رياضة | الأهلي يطمئن على محمد محمود وسمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن على محمد محمود وسمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحسن حالة سعد سمير مدافع الفريق الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

وأوضح أن سعد سمير خضع لفحص طبي جديد خلال الساعات الماضية أثبت تحسن حالته في ظل التزامه ببرنامجه التأهيلي الذي يؤديه بنجاح وتحت متابعة الجهاز الطبي للفريق..

وحرص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب الفريق محمد محمود الذي يعاني من الإصابة في الرباط الصليبي.

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وعاد محمد محمود مؤخرًا من ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي ،حيث يؤدي تدريبات علاج طبيعي وتأهيل يومية في إطار الجدول التأهيلي الذي عاد به من ألمانيا مؤخرًا.

يذكر أن محمد محمود اجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر حيث يستكمل في الوقت الحالي برنامجه التأهيلي تمهيدًا للدخول قريبا في مرحلة جديدة من التأهيل داخل الملعب.