رياضة | عاجل.. توريط الأهلي في فضيحة الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توريط الأهلي في فضيحة الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغرب شهادة نادي الأهلي في فضائح الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعطيل تقنية الفار بفعل فاعل.

وقرر الناصيري الاستشهاد بالأهلي بعد إعلان محمد يوسف المدرب العام أن الترجي أبلغه بتعطل تقنية الفار في نهائي العام الماضي وشهادة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق الذي أكد أن الأمر لا يحدث لأول مرة في مباراة تقام بتونس.

واتهم الوداد نادي الترجي بتعطيل تقنية الفار في النهائي الثاني بتونس حتى يتوج باللقب رغم أنه لم يكن الأفضل في اللقاء.