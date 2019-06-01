رياضة | التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام في الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب ميتروبوليتانو بمدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا. تشكيل ليفربول المنتظر أمام توتنهام حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - جوميز خط الوسط: هيندرسون - فينالدوم - ميلنر خط الهجوم: ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح Advertisements تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: روز - آلديرفايريلد - فيرتونخين - تريبيير خط الوسط: سيسوكو - ديلي آلي- كريستيان إريكسن خط الهجوم: سون هيونج مين - لوكاس مورا - هاري كين

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