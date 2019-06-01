رياضة | يورجن كلوب.. 7 نهائيات والعقدة مستمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب.. 7 نهائيات والعقدة مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لفك عقدة النهائيات، وذلك عندما يلتقي ضد فريق توتنهام هوتسبير في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد كلوب من المدربين الملقبين بالمنحوس، بسبب خسارة الكثير من الألقاب منذ بداية مشواره التدريب، حيث فاز بلقب وحيد من أصل 7 نهائيات خاضها مع فريقي بوروسيا دورتموند الألماني، وليفربول الإنجليزي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج 7 نهائيات الذي خاضها كلوب في مسيرته التدريبية.

1- النهائي اليتيم

نجح فريق بوروسيا دورتموند بقيادة يورجن كلوب في تحقيق كأس ألمانيا 2012، وذلك بعد فوزه على فريق بايرن ميونيخ بنتيجة 5-2 في المباراة النهائية، ويعد هذا هو النهائي الوحيد الذي فازه به كلوب في مسيرته التدريبية.

2- روبين يقتل أحلام كلوب

بدأت لعنة خسارة النهائيات عندما كان يقود يورجن كلوب فريق بوروسيا دورتموند، وخسر بطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1، حيث أحرز ارين روبين هدف في اللحظات الأخيرة للفريق البافاري.

3- البايرن يثأر من نهائي 2012

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا 2014، وذلك عقب الفوز على فريق بوروسيا دورتموند بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وهذا هو النهائي الثاني الذي يخسره كلوب أمام فريق بايرن ميونيخ.

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4- فولفسبورج يفاجيء كلوب

تعرض يورجن كلوب مع فريقه بوروسيا دورتموند لخسارة اللقب الثالث على التوالي، بعد خسارته أمام فريق فولفسبورج في نهائي كأس ألمانيا 2015 بنتيحة 3-1.

5- بداية اللعنة على أرض الإنجليز

خسر كلوب لقبه الأول على الملاعب الإنجليزية مع فريقه ليفربول أمام فريق مانشستر سيتي، ضمن منافسات نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2016، وذلك عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 أيضاً بعد مباراة مميزة بين الفريقين.

6- إشبيلية يرسخ عقدة كلوب الأوروبية

ومازال كلوب يبحث عن تحقيق الفوز في مباراة نهائية، حيث خسر في موسم 2016 نهائي بطولة الدوري الأوروبي على يد فريق إشبيلية بنتيجة 3-1، وذلك بعد غياب الريدز عن النهائيات الأوروبية لعدة سنوات.

7- إصابة صلاح وأخطاء كاريوس تلقب كلوب بالمنحوس

وواصل يورجن كلوب خسائره في النهائيات، وهذة المرة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-1 للملكي، ولقب كلوب بالمنحوس خاصة بعد إصابة نجم الفريق محمد صلاح في بداية المباراة، وأخطاء كاريوس حارس الريدز الكارثية خلال اللقاء، والتي تسببت في هدفين للريال.

ويسعى كلوب لفك عقدة النهائيات هذة المرة أمام فريق توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق اللقب للريدز للمرة الأولى منذ عام 2005.