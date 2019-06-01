رياضة | الحاج ضيوف يتحدث عبر "الخليج 365 الرياضي" عن نهائي دوري الأبطال ورسالة لصلاح وماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحاج ضيوف يتحدث عبر "الخليج 365 الرياضي" عن نهائي دوري الأبطال ورسالة لصلاح وماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أود أن يتوُج ليفربول اليوم ببطولة دوري أبطال أوروبا لأن الثلاثي الإفريقي صلاح ومانى وكيتا يلعبون به" بهذه الكلمات بدأ أسطورة كرة القدم الإفريقية والسنغالية الحاج ضيوف حديثه ل"الخليج 365 الرياضي" عن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والذى سيجمع بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، اليوم على ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا.

وقال الحاج ضيوف: "بطبيعة الحال أود ان يفوز ليفربول بالبطولة، لأن ثلاثة لاعبين أفارقة مثلي يلعبون له وهم محمد صلاح ساديو ماني و نابي كيتا فهم يمثلون إفريقيا على أفضل وجه".

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وأضاف ضيوف: "أرغب أن يسجل ساديو ماني أو محمد صلاح أو كلاهما خلال هذه المباراة، سيكون ذلك شئ عظيم لهم وأتمني الحظ السعيد لليفربول ولكل عشاقه، ليفربول له مشجعون من نوع خاص، لأن فريقهم من نوع خاص يكفي أنه نجح في تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة".

ووجه ضيوف رسالة خاصة للثلاثي الإفريقي بالريدز قائلًا: "الرسالة التي أود أن أوجهها لصلاح وساديو ماني أن يفوزا من أجل الجميع، اليوم أريد أن أشاهد اللقاء أمام التلفاز وأنا مستمتع أقفز فرحاً وأرقص وأستمتع".

ويذكر أن الحاج ضيوف لعب في صفوف ليفربول موسمين من 2002 وحتي 2004 ولعب فى العديد من الأندية الإنجليزية مثل بولتون وساندرلاند وبلاك بيرن وليدز ولعب فى العديد من الأندية الفرنسية مثل سوشو ورين ولانس وكان أحد نجوم المنتخب السنغالى التاريخيين.