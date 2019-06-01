رياضة | وليد الكرتي لـ"الخليج 365 الرياضي": الترجي سرق اللقب بهدف "حرام" في قاموس جاساما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد الكرتي لـ"الخليج 365 الرياضي": الترجي سرق اللقب بهدف "حرام" في قاموس جاساما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وليد الكرتي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي عن حزنه وأسفه الشديد لضياع لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي التونسي.

وقال وليد الكرتي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "لم نواجه مثل هذا التحكيم من قبل، لقد تم سرقة اللقب بطريقة غير شرعية وغير مستحقة".

وأضاف نجم الوداد: "هدفي صحيح بكل الطرق الشرعية، ولكن بكاري جاساما حكم المواجهة يبدو له غير ذلك، ربما كان من وجهة نظره حرام أن يمنح فريقنا حقه فقط".

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وتابع وليد: "تعطيل تقنية الفيديو جاء بعمد وقصد، حتي يتم سلب الحقوق بطريقة غير شرعية إرضاءًا للطرف والمنافس الأخر".

واستشهد الكرتي بالفنان المصري محمد هنيدي، قائلا "نعطيهم فلوس كي يفتحوا لنا الڤار".

واختتم الكرتي: "تعطيل اللعب ليس ضعف من وداد الأمة، ولكن لتسجيل اعتراضنا عنما حدث من ظلم بين وواضح أمام الجميع، تعرضنا للظلم بملعب محمد الخامس في مباراة الذهاب من المصري جهاد جريشة، واليوم يكمل جاساما، اللعبة والمسلسل السئ لإرضاء أطراف معينة".

وكان الوداد المغربي رفض استكمال المباراة التي أقيمت أمام الترجي التونسي، مساء أمس على ملعب رادس في إياب دور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية، قبل أن يعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز أبناء باب سويقة باللقب.