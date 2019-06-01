رياضة | محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هجوم فريقه أمام توتنهام الإنجليزي مساء اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتروبوليتانو بمدريد. تشكيل ليفربول المنتظر أمام توتنهام حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - جوميز خط الوسط: هيندرسون - فينالدوم - ميلنر خط الهجوم: ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح Advertisements تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: روز - آلديرفايريلد - فيرتونخين - تريبيير خط الوسط: سيسوكو - ديلي آلي- كريستيان إريكسن خط الهجوم: سون هيونج مين - لوكاس مورا - هاري كين بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام



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