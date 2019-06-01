رياضة | تغيير مفاجيء في تشكيل ليفربول أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير مفاجيء في تشكيل ليفربول أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على تشكيل فريقه لمباراة توتنهام الإنجليزي مساء اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بإدخال فينالدوم منذ البداية على حساب فابينهو. تشكيل ليفربول المنتظر أمام توتنهام حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - جوميز خط الوسط: هيندرسون - فينالدوم - ميلنر خط الهجوم: ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح Advertisements تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: روز - آلديرفايريلد - فيرتونخين - تريبيير خط الوسط: سيسوكو - ديلي آلي- كريستيان إريكسن خط الهجوم: سون هيونج مين - لوكاس مورا - هاري كين شاهد البث المباشر من هنا



Advertisements