انت الان تتابع الصحف العالمية تتعجب من فضيحة نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

الترجي والوداد

توج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، في مباراة مثيرة للجدل أمس، على حساب الوداد المغربي، إذ رفض الأخير إكمال المباراة في الدقيقة 61 بسبب الاعتراض على عدم عمل تقنية الفيديو، الأمر الذي حرم الوداد من التأكد من صحة الهدف الذي ألغاه حكم المباراة باكاري جاساما للاعب وليد الكرتي، خاصة أن مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان الوداد بحاجة إلى تسجيل هدف على الأقل بملعب رادس لتعديل النتيجة، والذهاب إلى ركلات الترجيح، لتثير تلك المباراة دهشة وسائل الإعلام العالمية.

Advertisements

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن تقنية الفيديو لم تعمل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا في شوط المباراة الثاني، ليتم إيقاف المباراة لأكثر من ساعة بسبب المشاورات بين اللاعبين والحكم ورؤساء الأندية، إلى جانب المسؤولين في "كاف"، ليتم إنهاء المباراة لصالح الفريق التونسي. وأشار موقع "France