فضيحة رادس.. حملة تكذيب متبادلة تسيطر على صحف تونس

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أطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو

توّج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الإعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن

وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة من انطلاقها، وسط جدل وضبابية حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "VAR"، وأظهرت لقطات الإعادة أن الكارتي لم يكن متسللاً، لكن الإلغاء قد يكون بسبب احتساب خطأ عليه بحق مدافع الترجي خليل شمام، ومع مطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو، توقفت المباراة، وسط تقارير عن إبلاغ الحكم اللاعبين أن تقنية الفيديو معطلة.

وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».

وفيما يلي نرصد ماذا قالت الصحف التونسية عقب المباراة:

الشروق التونسية

نهائي رابطة ابطال افريقيا: الـ"VAR" خارج الخدمة

"توقف الشوط الثاني من لقاء إياب الدور نهائي لرابطة أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي المغربي بسبب احتجاج لاعبي الوداد على الحكم بعد هدف أبيض للفريق المغربي للمطالبة باعتماد تقنية الـVAR ليتضح أن تقنية الفيديو المساعدة للحكم "VAR" تعاني من عطل جعلها خارج الخدمة ويتواصل توقف المباراة ونتيجة اللقاء إلى حدود الدقيقة 60 هدف دون رد للترجي الرياضي".

الصريح

الترجي والوداد يتقدمان باحترازات إلى «الكاف»

"أكد مصدر مطلع لـ«الصريح»، أن الوداد تقدم باحتراز إلى «الكاف» معتبرا أن المباراة برمجت يوم الجمعة وتوقفت ويرفض مواصلة خوضها بعد منتصف الليل أي يوم السبت، في حين تقدم الترجي الرياضي باحتراز مفاده أن المباراة لعبت لمدة 65 دقيقة وقانونيا فإن إنهاءها يعني فوز الترجي باللقب، مع العلم وأن المساعي كانت مبذولة في الكواليس قبل المباراة لنقلها خارج تونس".

رئيس الوداد يكذّب خليل شمام ويتوعد بتقديم شكوى إلى "الفيفا"

"عبر رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري عن استغرابه مما وصلت إليه الكرة الإفريقية تحت أنظار الاتحاد الإفريقي، وتوعد الناصري بتقديم شكوى إلى "التاس" و"الفيفا" كما كذب ما جاء على لسان خليل شمام حول علم لاعبي الوداد بوجود عطل في الفار".

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أحداث عنف في ملعب رادس من لاعبي الوداد وتوقف المباراة بسبب «الفار»

"توقفت مباراة دور النهائي لرابطة الأبطال بين الترجي الرياضي والوداد المغربي لعدة دقائق بسبب هدف للفريق الضيف ألغاه الحكم، حيث طالب لاعبو الوداد باللجوء إلى تقنية «الفار» للتثبت من صحة الهدف، ويبدو أن «الفار» كان معطلا مما زاد في سخونة الأجواء حيث امتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الميدان وطالبوا بالتأكد من الهدف الملغى أولا..وتجدر الإشارة إلى أن الحكم ألغى الهدف لأنه مرفوقا بهفوة على خليل شمام".

فضيحة إفريقية.. البنزرتي يتهجم على الجريء بعد منع لاعبيه من العودة.. واتهامات لرئيس «الكاف» بالتخطيط لإيقاف المباراة

"أكد المذيع لخضر بريش على قنوات «بي ان سبورتس» أن ماحصل يعدّ «فضيحة إفريقية» خاصة وأن «الكاف» لم يُجهز تقنية «الفار» بملعب يحتضن مقابلة نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، كما أن المدرب فوزي البنزرتي منع لاعبيه من العودة إلى الميدان، وتهجّم على رئيس الجامعة وديع الجرئ، كما اتهم نبيل معلول رئيس «الكاف» وفوزي البنزرتي بالتخطيط لإيقاف المباراة، مع العلم أن الحكم أيضا لم يحتسب ضربة جزاء للترجي إلى جانب هدف الوداد الملغى".

الحكم جمال الشريف: الحكم تغافل عن ضربة جزاء للترجي وهدف شرعي للوداد والكاف يتحمل مسؤولية «الفار»

"أكد الخبير الدولي في التحكيم جمال الشريف على قنوات «بي ان سبورتس» أن حكم مقابلة دور النهائى رابطة الأبطال الإفريقية باكاري جاساما تغافل عن ضربة جزاء للترجي وهدف شرعي للوداد، وحمّل الخبير الدولي «الكاف» مسؤولية ماحصل بسبب عدم تجهيز تقنية «الفار» قبل المباراة".

تونس الرقمية



الترجي الرياضي التونسي يتوج برابطة الأبطال الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه بقرار من الكاف وسط احتجاجات مغربية كبيرة

"توج الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد البيضاوي، بعد جدل تحكيمي كبير، وتوقفت المقابلة في حدود الدقيقة 62 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الترجي بهدف دون رد بعد أن طالب لاعبو الوداد المغربي الحكم باكاري جاساما بالاستعانة بتقنية الفيديو للتثبت من صحة هدف ملغى لكن عطلا في تقنية الفيديو حال دون العودة لمشاهدة اللقطة وهو ما جعل لاعبي الوداد يرفضون مواصلة اللعب".



"وبعد تشاور ونقاشات مطولة مع رئيس الاتحاد الإفريقي “كاف” أحمد أحمد الذي كان حاضرا في ملعب رادس، قرر الحكم إنهاء المقابلة وهو ما يعني تتويج الترجي رسميا باللقب، سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، هذا وقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 على ملعب مولاى الأمير عبد الله".

عطل فني في تقنية الفيديو المساعد "الفار" يتسبب في أزمة كبيرة بملعب رادس الأولمبي

"شهد لقاء الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي، حالة من الفوضى داخل أرضية ملعب استاد رادس الأولمبي، في ظل قرار تحكيمي مثير للجدل من الحكم الجامبي بكاري جاساما، وتوقف اللقاء منذ الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني، لمدة ساعة تقريبا، في ظل اعتراض لاعبي الوداد على عدم احتساب هدف التعادل للاعبهم وليد الكارتي".

"وتقدم الترجي بهدف نظيف، مع نهاية الشوط الأول، سجله الجزائري يوسف البلايلي، إلا أن الوداد عاد في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل عن طريق مهاجمه وليد الكارتي، لكن الحكم جاساما ألغاه، ولم يلجأ الحكم الجامبي إلى تقنية الفيديو لأن المعدات الخاصة بـ”الفار” لم تصل إلى تونس، ما تسبب في أزمة كبيرة لمسئولي الاتحاد الإفريقي".

إذاعة موزاييك

الترجي.. نجمة إفريقية دون هزيمة

"تمكن الترجي الرياضي التونسي من إضافة النجمة الإفريقية الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الوداد البيضاوي بنتيجة هدف دون رد في إطار إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، لقب إفريقي رابع في جراب الترجي بعد تحقيق إنجاز تاريخي في المسابقة دون تكبد أي هزيمة، حيث أمضى 8 انتصارات وتعادل في 4 مقابلات، إنجاز يعيد أحباء فريق باب سويقة إلى 1994 حيث توج الفريق باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه محققا 7 انتصارات وتعادل في 3 مباريات".

إذاعة شمس

فاروق كتو: 'الوداد كان على علم بعدم وجود الـ'فار' منذ الاجتماع الفني وهذه تفاصيل ما حدث'

"أكد الكاتب العام للترجي الرياضي التونسي فاروق كتو، لشمس أف أم مباشرة بعد إعلان تتويج الفريق برابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم على حساب الوداد البيضاوي، أنه متعجب من تصرف الفريق المغربي الذي كان على علم بعدم وجود الـ"فار" تقنية الفيديو منذ الاجتماع الفني قبل المباراة ووافق على ذلك مع الترجي لعدم اكتمال تجهيزات التقنية من الاتحاد الإفريقي، وعند الاحتجاج على لقطة الهدف الملغى من الحكم جاساما ما كان عليه إلا إعطائهم الوقت القانوني للعودة لكنهم رفضوا في 3 مناسبات وهو ما أدى إلى خسارتهم للمقابلة".