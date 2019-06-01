صلاح يبحث عن المجد الأوروبي اليوم أمام توتنهام

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يخوض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته بعد خسارته لقب العام الماضي متطلعًا للفوز بالكأس ذات الأذنين للمرة الأولى

يصطدم ليفربول بنظيره توتنهام اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد الإسباني، حيث يتطلع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للتتويج بلقبه الأول مع ليفربول، والتتويج باللقب الأقوى على صعيد القارة العجوز، ليصبح أول مصري يتوج بذلك اللقب وثالث لاعب عربي بعد كل من رابح ماجر وأشرف حكيمي، كما يتطلع صلاح أيضًا لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما خسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد في المباراة التي شهدت خروجه من الشوط الأول مصابًا في لقطة سيرجيو راموس الشهيرة.

ووصل كل من ليفربول وتوتنهام إلى المباراة النهائية بصورة درامية، فليفربول قلب خسارته ذهابًا أمام برشلونة بنتيجة 3-0، إلى فوز على ميدانه برباعية نظيفة، أمام توتنهام فقلب خسارته على أرضه بهدف نظيف أمام أياكس إلى فوز في هولندا بنتيجة 3-2. ويتطلع ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه

ووصل كل من ليفربول وتوتنهام إلى المباراة النهائية بصورة درامية، فليفربول قلب خسارته ذهابًا أمام برشلونة بنتيجة 3-0، إلى فوز على ميدانه برباعية نظيفة، أمام توتنهام فقلب خسارته على أرضه بهدف نظيف أمام أياكس إلى فوز في هولندا بنتيجة 3-2. ويتطلع ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه منذ آخر لقب في عام 2005 على حساب ميلان الإيطالي، بينما يخوض توتنهام المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه. وسبق وأن شهد نهائي دوري الأبطال تواجد فريقين من بلد واحد في 6 مرات سابقة في عام 2000 بين ريال مدريد وفالنسيا وعام 2003 بين ميلان ويوفنتوس وعام 2008 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي وعام 2013 بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وعامي 2014 و2016 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. ويعد توتنهام ثامن فريق إنجليزي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لتصبح إنجلترا أكثر الدول التي وصلت أنديتها إلى المباراة النهائية، ويأتي من بعدها كل من إيطاليا وألمانيا بستة أندية. وهذه هي المرة الخامسة التي يقام فيها نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد بعد أعوام 1957 و1969 و1980 و2010، وجميعها أقيمت على ملعب ريال مدريد سانتياجو بيرنابيو، وهذا ثامن نهائي يقام في إسبانيا بشكل عام. وسبق وأن تواجه ليفربول وتوتنهام في المسابقات الأوروبية مرة واحدة من قبل، وكان ذلك في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1972- 1973، وحسم ليفربول تلك المواجهة لصالحه. Advertisements وبشكل عام تواجه ليفربول وتوتنهام 170 مرة من قبل في جميع المسابقات، فاز خلالها ليفربول بـ79 مباراة مقابل 48 انتصار للسبيرز وانتهت 43 مواجهة بينهما بالتعادل، ولم يخسر ليفربول سوى مرة واحدة في آخر 14 مواجهة بينهما، وحسم الليفر مباراتي هذا الموسم بنفس النتيجة 2-1. وأتت المواجهة الوحيدة بين الفريقين في مباراة نهائية، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عام 1982 على ملعب ويمبلي، وفاز ليفربول حينها بنتيجة 3-1. ويعد توتنهام الفريق رقم 40 الذي يصل إلى نهائئي دوري الأبطال، وأول فريق يصل إلى النهائي للمرة الأولى منذ تشيلسي في عام 2008، وبإمكان السبيرز أن يصبح الفريق رقم 23 الذي يتوج بلقب البطولة. وبشكل عام هذا خامس نهائي أوروبي لتوتنهام والثاني أمام فريق إنجليزي بعد التغلب على وولفرهامبتون في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1971- 1972. ويعد توتنهام أول فريق إنجليزي يتوج بأي لقب أوروبي، بفوزه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1963 على حساب أتليتكو مدريد، ولم يخسر في النهائيات الأوروبية سوى مرة واحدة في نهائي كأس الاتحاد موسم 1973- 1974 أمام فينورد. ويتطلع توتنهام لأن يصبح سادس فريق بعد كل من يوفنتوس وأياكس وبايرن ميونيخ وتشيلسي ومانشستر يونايتد الذي يتمكن من الفوز بكل البطولات الأوروبية الثلاث. ويتطلع النجم السنغالي ساديو ماني، لأن يصبح ثامن لاعب يسجل في أكثر من مباراة نهائية لدوري أبطال أوروبا، بعدما سجل في نهائي العام الماضي. وفي حال توج ليفربول باللقب اليوم، فسيفض الشراكة مع كل من برشلونة وبايرن ميونيخ، ويصبح ثالث أكثر الفرق تتتويجًا بدوري أبطال أوروبا بواقع 6 مرات خلف متصدر القائمة ريال مدريد الذي يملك في رصيده 13 لقبًا ومن ثم ميلان بسبع ألقاب.

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