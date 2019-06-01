النصر يتفاوض مع ” العنزي ” لتخفيض مستحقاته والأخير يرفض

تفاوضت إدارة نادي النصر مع الحارس السابق عبد الله العنزي، لتخفيض مستحقاته المالية والبالغة 15 مليون ريال.

ورفض العنزي التنازل عن أي جزء من مستحقاته، مطالباً الإدارة بدفعها بالكامل.

وكان العنزي ، قد كسب قضيته ضد النصر، حيث حصل على حكم قابل للاستئناف، بفسخ عقده ومنحه كامل مستحقاته.

وفي سياق آخر، تبحث إدارة النصر عن عدد من اللاعبين على الصعيدين المحلي والأجنبي، ومحمد الكويكبي وهارون كمارا، أبرز اللاعبين المحليين على ملف المفاوضات.