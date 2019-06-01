أول رد فعل من الاتحاد الإفريقي يهدد تتويج الترجي التونسي بعد فضيحة النهائي

أثار أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الغموض حول تتويج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا والذي شهد واقعة فريدة من نوعها بإعلان البطل قبل اكتمال المباراة.

وكانت مبارة إياب نهائي دوري الأبطال قد توقفت في الدقيقة (61)، لمطالبة لاعبي الفريق المغربي بالعودة إلى تقنية الفيديو، من أجل استكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي، وليد الكرتي، وألغاه الحكم بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي.

وبعد نحو ساعة ونصف من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبًا، ومعلنا فوز الترجي.

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ونشر الكاف بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي أكد فيه أن أحمد أحمد وجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لعقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يونيو، لبحث الموقف عقب تتويج الترجي والأزمات التي صاحبت اللقاء الذي أقيم على ملعب رادس بتونس مساء الجمعة.

وأصبح تتويج الترجي محل شك الآن بعدما أصبح مصير اللقب والمباراة بالكامل بين يدي أعضاء المكتب التنفيذي للكاف خاصة وأنها سابقة لم تحدث في تاريخ المباريات النهائية لبطولات الأندية في أفريقيا.

في الوقت نفسه، أعلن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربى، اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية، بعد قرار "الكاف" بمنح الترجي التونسي لقب دوري ابطال افريقيا.