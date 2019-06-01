هدف ملغي للوداد يوقف نهائي دوري أبطال أفريقيا

سيطرت حالة من الغضب العارم على لاعبي فريق الوداد البيضاوي المغربي، بسبب عدم احتساب هدف التعادل لفريقهم أمام الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتقدم الترجي بهدف نظيف، مع نهاية الشوط الأول، سجله الجزائري يوسف البلايلي، إلا ان الوداد عاد في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل عن طريق مهاجمه وليد الكارتي، لكن الحكم الجامبي بكاري جاساما ألغاه.
وانفجر لاعبو الوداد غضبًا في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة إلى تقنية الفيديو "الفار"، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على استكمال اللقاء وعدم اللجوء لحكم الفيديو.
وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهجمة الودادية، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.
واستعان جاساما بقائدي الوداد والترجي في محاولة للسيطرة على الأمور، إلا أن اللقاء توقف لأكثر من 20 دقيقة بسبب حالة الفوضى في الملعب.
وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم في مدينة الرباط المغربية، قد انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة (1-1)، الأسبوع الماضي، إذ يحتاج أصحاب الأرض (الترجي) لأي فوز أو التعادل سلبيًا لحصد اللقب الثاني على التوالي.
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