سان جيرمان يحدد السعر المطلوب في كافاني

تردد اسم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، داخل أتليتكو مدريد، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية، في ظل تأكد رحيل أنطوان جريزمان عن صفوف الروخيبلانكوس.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كافاني (32 عامًا) ووكيله عقدا جلسة قبل عام أو أكثر مع مسؤولين من أتلتيكو مدريد، حيث وقع الاختيار على المهاجم الأوروجواياني، ليحل محل جريزمان إذا قرر الرحيل لبرشلونة.

وبعد تأكد رحيل جريزمان، عاد التفكير والاهتمام بكافاني من جديد، رغم أنه هذه المرة، ربما يحل محل دييجو كوستا والذي ارتبط اسمه بالرحيل عن واندا متروبوليتانو بسبب إيقافه المتكرر.

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وأشارت العديد من التقارير الفرنسية، إلى أن سان جيرمان لا يوجد لديه أي نية للتخلي عن كافاني، لكنهم حددوا مبلغًا من 45 إلى 50 مليون يورو، في حالة إصرار اللاعب على الرحيل.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على كافاني تخفيض راتبه الذي يتقاضاه في باريس، إذا أراد اللعب في أتلتيكو، حيث يتقاضى 18 مليون يورو سنويًا، وهو رقم لم يتقاضاه أي لاعب داخل الأتلتي من قبل.