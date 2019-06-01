خطوة جديدة تُمهد رحيل يوفيتش إلى ريال مدريد

أقدم الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، على خطوة جديدة تُمهد لانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وارتبط الدولي الصربي بالانتقال إلى النادي الملكي طوال الفترة الماضية، بعدما جذب أنظار مسؤوليه بتسجيل 27 هدفًا خلال 48 مباراة مع فرانكفورت في الموسم المنصرم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن يوفيتش أفرغ خزانته داخل غرفة ملابس فرانكفورت، قبل السفر لقضاء عطلته الصيفية.

Advertisements

وأفادت الصحيفة بأن تصرف المهاجم الصربي، صاحب الـ21 عامًا، يعني عزمه على عدم العودة من جديد إلى فرانكفورت، حيث يرغب في الانتقال للريال.

وتشير التقارير إلى أن آينتراخت فرانكفورت سيحصل على 52 مليون جنيه إسترليني نظير بيع يوفيتش للريال، سيحصل بنفيكا البرتغالي (النادي السابق للاعب) منها على 10 ملايين إسترليني، تمثل نسبة 20% من قيمة إعادة البيع المتفق عليها.

ولعب يوفيتش في صفوف آينتراخت فرانكفورت لمدة عامين، معارًا من بنفيكا، قبل أن يفعل النادي الألماني بند شراء عقد اللاعب نهائيًا، في أبريل/ نيسان الماضي.