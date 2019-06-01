اليوفي يترقب.. تقارير: ساري يريد الرحيل عن تشيلسي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي في الرحيل عن البلوز والعودة من جديد لبلاده لتدريب فريق يوفنتوس.

شبكة "سكاي" أشارت إلى أن ساري أخبر ناديه برغبته في الرحيل والعودة من جديد لإيطاليا من أجل قيادة يوفنتوس في الموسم المقبل.

وكان ساري قاد فريقه تشيلسي مطلع الموسم الحالي لينجح في موسمه الأول مع البلوز في الحصول على لقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.

واستطاع تشيلسي تحت قيادة ساري أن يحصل على المركز الثالث - المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا- ليأتي البلوز خلف مانشستر سيتي وليفربول صاحبي المركز الأول والثاني على الترتيب.

ويبحث يوفنتوس عن بديل لماسيميليانو أليجري والذي رحل عن فريق السيدة العجوز عقب نهاية الموسم المنقضي.