أبرز أرقام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

مع نهاية دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، تأهل 16 فريقًا للتنافس في الدور ثمن النهائي.

وألقى الاتحاد الآسيوي للكرة، الضوء على مجموعة من أبرز إحصائيات الدور الأول، مع اقتراب انطلاقة دور الـ 16 في النصف الثاني من يونيو/ حزيران القادم.

ملك التمريرات

كان من أبرز نجوم الدور الأول لاعب الوسط البرازيلي ريناتو أوجوستو، لاعب نادي بكين جوان الصيني الذي مرر 444 تمريرة ناجحة ولمس الكرة 676، ليتفوق على أقرب منافسيه مواطنه أوسكار، صاحب الـ 548 لمسة للكرة.

كما كان أوجوستو أكثر اللاعبين تعرضًا للإعاقة والحصول على مخالفات في دور المجموعات، بواقع 26 مخالفة، بينما صنع 24 فرصة لزملائه، من بينها صنع هدفين، ورغم كل هذه الأرقام إلا أن ناديه أخفق في تجاوز هذا الدور.

مركز الخطورة

سجل الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري، الرقم الأعلى للمس الكرة داخل منطقة جزاء الفريق الخصم، حيث لمس الكرة 54 مرة، متفوقًا بـ 7 لمسات أمام ليوناردو متصدر الهدافين، كما سدد بونجاح 34 محاولة من بينها 13 على المرمى، متفوقًا على كل اللاعبين الذين شاركوا في دور المجموعات.

ورغم هذا الرقم الكبير، إلا أن بونجاح سجل هدفين فقط خلال دور المجموعات هذا العام، بعد أن فاز بجائزة هداف البطولة العام الماضي.

متصدر الهدافين

يتصدر البرازيلي ليوناردو، مهاجم نادي الوحدة الإماراتي، ترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف في 6 مباريات، من بينها 4 أهداف في المباراة التي فاز فيها الفريق على الريان القطري 4-3.

وجاء في المركز الثاني السوري عمر السوما، مهاجم الأهلي السعودي، وعلاء عباس، لاعب الزوراء العراقي، وجرازيانو بيلي، مهاجم شاندونج لونينج الصيني، وجيلمين ريفاس مهاجم الريان القطري، برصيد 6 أهداف لكل منهم.

الاستحواذ الأعلى

نجح نادي كاوازاكي فرونتال الياباني خلال الدور الأول، في تحقيق النسبة الأعلى في دقة التمرير بنسبة 87%، إلى جانب النسبة الأعلى في الاستحواذ على الكرة بنسبة 63%.

ورغم تفوقه في السيطرة على المجريات، إلا أن كاوازاكي أخفق في تجاوز دور المجموعات، ليخرج من هذا الدور للعام الثاني على التوالي.

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اللاعب الممتع

كان الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب باختاكور، صاحب النسبة الأعلى في المراوغات الناجحة، وذلك بمجموع 36 مراوغة.

وتفوق اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بمجموع 13 مراوغة أكثر من صاحب المركز الثاني محمد رضا حسيني، لاعب ذوب آهن الإيراني، وحل ثالثًا البرازيلي ريكاردو لوبيز، لاعب تشونبوك هيونداي موتورز، 22 مراوغة، ثم البرازيلي هالك لاعب شنغهاي إس آي بي جي، 19 مراوغة.

الخط الخلفي

نجح أوه سيونج-هوون، حارس مرمى أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في المحافظة على نظافة شباكه في 4 مباريات، ليساهم في تأهل فريقه لدور الـ16.

ولكن أولسان خسر في المباراة الأخيرة في دور المجموعات بنتيجة كبيرة 0-5 أمام شنغهاي إس آي بي جي، والتي غاب عنها الحارس أوه بعد ضمان التأهل.

في المقابل كان تشونبوك موتورز، صاحب الرقم الأقل في دخول الأهداف بمرماه، حيث تلقت شباك حارسه سونج بيوم-كيون، 3 أهداف فقط.

مصيدة التسلل

وقع كريستيان أوساجونا، لاعب نادي ذوب آهن الإيراني، في مصيدة التسلل 11 مرة خلال مباريات الدور الأول، وهو الرقم الأعلى بين جميع اللاعبين.

ورغم ذلك نجح النيجيري أوساجونا في تسجيل هدف وصنع هدفين، ليسهم في تأهل ذوب آهن إلى دور الـ16.

التصدي الأعلى

سجل خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي، الرقم الأعلى في التصديات، والذي بلغ 27 تصديًا للكرة.

ورغم هذه التصديات، إلا أن شباك العين تلقت 10 أهداف خلال دور المجموعات، ليخرج الفريق من الدور الأول بعدما أخفق في تحقيق أي فوز.