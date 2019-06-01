جيرارد: لا غنى عن هندرسون في نهائي دوري الأبطال

قال ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول إن جوردان هندرسون قائد الريدز "غير الأناني" يجب أن يبدأ مع ليفربول في نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام.

ويلتقي ليفربول وتوتنهام، غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب واندا متروبوليتانو بمدريد.

وقال جيرارد في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية اليوم الجمعة: "بنسبة 100% يجب أن يبدأ هندرسون غدًا".

وأضاف مدرب رينجرز الأسكتلندي: "دائمًا ما كنت من المعجبين به، وأعتقد أنه لاعب غير أناني، ويقوم بالكثير من العمل للفريق دون أن يلاحظه أحد".

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وأوضح: "أعرف ما يعجبه داخل الملعب وخارجه.. يضع نفسه وراء الجميع لتغطية أخطائهم.. هذا النوع من اللاعبين هو المطلوب غدًا".

وتابع: "أعتقد أنه قادر على الفوز في أي مباراة يشارك فيها، حيث يعطي فريقه الأفضلية، وبالتأكيد منذ أن كُلّف بدور هجومي، تحمل المزيد من المسؤولية، وبات أحد أكثر لاعبي ليفربول اتساقًا".

وخلف هندرسون جيرارد كقائد لفريق ليفربول، عندما غادر أسطورة إنجلترا أنفيلد في عام 2015.

وكشف جيرارد أنه تحدث إلى هندرسون حول تحمل المزيد من المسؤولية لفرض شخصية الفريق في المباريات.