مانشستر سيتي يتمسك بجوندوجان

قرر نادي مانشستر سيتي رفض كل العروض المقدمة للاعب وسطه الألماني إلكاي جوندوجان، في الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى لو فشلوا في تجديد عقده الذي ينتهي صيف العام المقبل 2020.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مسؤولي السيتي تحدثوا مع جوندوجان (28 عامًا) حول تمديد تعاقده، حيث يهدفون إلى استمراره مع الفريق.

وقالت الصحيفة، أنه رغم إمكانية رحيل جوندوجان بنهاية الموسم المقبل، مجانًا، لأي ناد آخر، لكن لدى مسؤولي السيتي ثقة في أن اللاعب سيبقى ملتزمًا بمستقبله مع النادي.

ولعب جندوجان دورًا هامًا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة في غياب النجم البرازيلي فيرناندينيو.

Advertisements

ويبحث مانشستر سيتي عن بديل لفيرناندينيو، في ظل عدم امتلاكهم للاعب قاطع للكرات في وسط الملعب بنفس الكفاءة، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم رودري لاعب أتلتيكو مدريد بالانتقال إلى ملعب الاتحاد.

وانتقل جوندوجان إلى مانشستر سيتي قبل 3 مواسم قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ولا يهتم مسؤولو السيتي بتحقيق أي ربح من وراء جوندوجان، حيث انضم للفريق بسعر بخس، مقابل الأداء الذي قدمه في السنوات الأخيرة.