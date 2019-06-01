التشكيل الرسمي للترجي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للوداد البيضاوي، ومواطنه معين الشعباني، المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، تشكيل الفريقين لموقعة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الوداد المغربي ضيفًا على فريق باب سويقة، اليوم الجمعة، على ملعب رادس في إياب نهائي دوري الأبطال، علمًا أن لقاء الذهاب انتهى في الرباط بالتعادل الإيجابي (1-1).

وفيما يلي التشكيل الذي استقر عليه البنزرتي لفريق الوداد:

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: أيوب عملود، محمد نهيري، الشيح كومارا، عبد اللطيف نوصير.

خط الوسط: وليد الكرتي، يحيي جبران، صلاح الدين السعيدي.

Advertisements

خط الهجوم: بديع أوك، أيمن الحسوني، إسماعيل الحداد.

في المقابل، جاء تشكيل الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: رامي الجريدي.

خط الدفاع: أيمن بن محمد، سامح الدربالي، خليل شمام، محمد علي اليعقوبي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، فرانك كوم، سعد بقير.

خط الهجوم: يوسف البلايلي، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي.