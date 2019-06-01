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هازارد يظهر مع قميص ريال مدريد

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اثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبل البلجيكي إيدين هازارد لاعب ، والذي أعلن رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة عن قلعة "ستامفورد بريدج".

 

ويقضي هازارد إجازته في جزيرة ماربيا الإسبانية، والتقى اثنين من المشجعين، وتمكنا من الحصول على صورا معه، وفي إحدى الصور حمل قميص .

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 وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد سيحسم الصفقة بعد المباريات الدولية المقبلة.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد حتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع تشيلسي، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي للصفقة في 11 أو 12 يونيو / حزيران المقبل.

يذكر أن الدولي البلجيكي كان قد أنهى موسمه مع تشيلسي بفوز عريض على آرسنال بنتيجة (4-1)، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وسجل هدفين خلال اللقاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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