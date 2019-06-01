الخطيب يشكل لجنة للتخطيط للكرة في الأهلي

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي والمفوض من المجلس بشئون كرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو.

وقرر الأهلي تشكيل لجنة للتخطيط للكرة، واختيار الأسماء في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيال كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي.

ومن المقرر أن تقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الإحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.

وتبدأ لجنة التخطيط للكرة في الأهلي أول اجتماعاتها في الثانية ظهر الأحد المقبل لتقييم ودراسة الموقف قبل وضع تصور جديد لقطاع الكرة.