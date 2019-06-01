تشيلسي يقترب من الوفاء بوعده لساري

اقترب ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، من الرحيل عن الفريق عقب قيادة البلوز للتتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وذكرت قناة "سبورت إيطاليا"، أن فالي رمضاني، وكيل أعمال ماوريسيو ساري، التقى في اجتماع مطول مع مديري تشيلسي في لندن، اليوم الجمعة، وغادر مساء اليوم، بعدما تلقى ردود فعل إيجابية من النادي الإنجليزي.

وأوضحت أن تشيلسي وافق على رحيل ساري وتحريره من عقده مع النادي، ليقترب من تولى مهمة تدريب يوفنتوس، خلفًا لماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق للسيدة العجوز.

وكانت إدارة تشيلسي قد وعدت ساري بفتح باب الرحيل أمامه، إذا تمسك برغبته في إنهاء مسيرته مع النادي عقب المباراة النهائية للدوري الأوروبي أمام آرسنال.

وإلى جانب التتويج بالدوري الأوروبي، نجح المدرب الإيطالي في وضع تشيلسي بالمركز الثالث، بنهاية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب الوصول إلى نهائي كأس الرابطة، خلال موسمه الأول.