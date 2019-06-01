نهائي الأبطال.. بوتشيتينو يتحدث عن.. حالة كين.. موقف مؤلم.. وكلوب العظيم

رفض ماورسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام حسم موقف هاري كين مهاجم الفريق من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، كما امتدح يورجن كلوب مدرب ليفربول.

وقال بوتشيتينو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت في العاصمة الإسبانية مدريد، ردًا على سؤال إن كان قد حسم موقف هاري كين: "لا. لا أعرف ماذا سيحدث، الفريق سيخوض مران اليوم وبعده يمكن أن نحدد شكل الفريق."

وتابع: "دائمًا القرار صعب يجب أن تأخذ القرار في كل مباراة، وغدًا موعد لقرار جديد، نحن نمتلك الكثير من المعلومات سنحاول أن نستخدمها من أجل تحقيق الفوز، أنت فقد تستطيع اختيار 11 لاعبًا للتشكيل، وهذا أكثر موقف مؤلم."

وتحدث عن كلوب، قائلًا: "أعتقد أنه عظيم، أنا معجب به كثيرًا، وأحبه كثيرًا، وهو سيئ الحظ بعض الشيء."

وتابع: "سيكون هذا النهائي الثالث له، وهذا شيء لا يمكن أن تتحكم فيه كمدير فني، لكنه سيظل دائمًا أحد أفضل المدربين، بالطبع نحن نرغب في الفوز، نحن في كرة القدم من أجل الانتصار، وتلك الرحلة هي الأهم والأصعب، والوصول إلى هناك أصعب شيء على الأطلاق."