يويفا يحذر من التذاكر المزيفة للنهائي الأوروبي

حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المشجعين من تجار السوق السوداء، حيث تم بيع "عدد كبير" من التذاكر المزيفة قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، المقررة غدا السبت.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الشرطة ألقت القبض على بعض الأشخاص، في إطار حملة على التذاكر المزيفة، وإنه بدأ إجراءات قانونية ضد بائعين غير مصرح لهم.

وأضاف الاتحاد القاري في بيان "يؤكد الاتحاد الأوروبي للمشجعين أنه لا يتم توزيع تذاكر فردية عبر وكلاء أو سماسرة، ويحذرهم من التعرض لعمليات نصب وخداع، من تجار سوق سوداء يبيعون التذاكر بأثمان باهظة، رغم عدم امتلاكهم في الغالب التذاكر التي يدعون طرحها للبيع".

وقال الاتحاد الأوروبي إن حاملي التذاكر المزيفة لن يسمح لهم بدخول الملاعب، بعدما ذكرت صحيفة التايمز أن مئات المشجعين الذين اشتروا تذاكر عبر مواقع على الإنترنت، اكتشفوا أنها لا وجود لها.

وتابع "تمت عملية بيع التذاكر للأفراد حصريا عبر الاتحاد الأوروبي، ولذا فإن أي تذاكر يتم عرضها من قبل أطراف ثالثة (ومن بينها التذاكر المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي وأماكن بيع المنتجات ومنصات بيع التذاكر غير الرسمية) يتم طرحها بالمخالفة للقواعد والشروط المحددة لذلك".