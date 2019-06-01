بوجبا سر تأخر انضمام إريكسن لريال مدريد

يضع نادي ريال مدريد، التعاقد مع لاعب وسط أو اثنين، ضمن أهم أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك اتجاهًا لرحيل داني سيبايوس وماركوس يورنتي، في ظل اهتمام ريال مدريد بالثنائي بول بوجبا وكريستيان إريكسن.

ويعتبر بوجبا نجم مانشستر يونايتد، الهدف الأساسي لزين الدين زيدان مدرب الميرنجي، كما أن اللاعب لديه نفس الرغبة، لكن خروجه من قلعة أولد ترافورد لن يكون سهلًا.

على النقيض، يعتبر التعاقد مع إريكسن نجم توتنهام أسهل بكثير، حيث ينتهي عقده في صيف العام المقبل، مما يضطر السبيرز إلى بحث إمكانية بيعه للاستفادة منه ماليًا.

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وذكرت الصحيفة أن ميل زيدان نحو بوجبا على حساب إريكسن، هو ما يؤخر ريال مدريد في تقديم عرض رسمي لضم اللاعب الدنماركي.

ويعتبر الفارق المادي بين الثنائي كبير للغاية، حيث انضم بوجبا لمانشستر يونايتد بأكثر من 100 مليون يورو، ولن يرحل بأقل من 140 مليون يورو، بينما يمكن الموافقة على رحيل إريكسن مقابل 60 مليون يورو فقط.

ويعتبر دوني فان دي بيك لاعب أياكس، هدفًا ثالثًا لريال مدريد، بعدما قدم مستويات مبهرة مع ناديه الهولندي، لكنه يتمتع أيضًا باهتمام كبير من توتنهام ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.