فياريال يُجدد عقد مدربه كاييخا

أعلن نادي فياريال الإسباني، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه خافيير كاييخا لمدة عامين.

وكان كاييخا قد تعرض للإقالة من منصبه كمدرب للفريق في العاشر من كانون أول/ ديسمبر الماضي، لكنه عاد إلى النادي بعد 50 يومًا، ليخلف المدرب السابق للفريق لويس جارسيا.

وجاءت عودته إلى الفريق لتشهد فوز فياريال بـ 10 مباريات من أصل 23 خاضها الفريق تحت قيادته، كما أنه تمتع بدعم كبير من رئيس النادي، فرناندو رويج.

ويأتي تعيين كاييخا كمدرب بصفة دائمة للفريق، بعد الأخبار التي ربطت فياريال بالتعاقد مع كيكي سيتيان الذي رحل عن تدريب ريال بيتيس.

وخلال 88 مباراة خاضها كاييخا في تدريب فياريال، فاز بـ 35 مباراة وتعادل 24 وخسر 29 مرة.