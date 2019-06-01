مورينتس: هازارد مناسب تماما لريال مدريد

يعتقد فرناندو مورينتس، مهاجم ريال مدريد السابق، أن البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، سيحقق نجاحًا كبيرًا في سانتياجو برنابيو، حال انتقاله للملكي.

وسجل هازارد هدفين في نهائي اليوروباليج يوم الأربعاء الماضي أمام آرسنال، قبل أن يعترف بأنه من المحتمل أن ينتقل إلى مدريد.

وقال مورينتس لراديو "ماركا": "إنه لاعب يصنع الفارق".

وأضاف: "إنه مناسب تماما لريال مدريد بسبب طبيعة مركزه وما يملكه من إمكانيات".

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وأكمل مورينتس: "ريال مدريد يجب أن يستقطب لاعبين يتناسبون مع نظام المدرب وفلسفة النادي".

وأتم: "إنهم يتحدثون عن مبابي، نيمار، كين، بوجبا، وهم جميعًا جيدون للغاية."

جدير بالذكر أن الاتفاق على انتقال هازارد لريال مدريد تم مع تشيلسي، ويتبقى حاليًا الاتفاق على القيمة المادية للصفقة.